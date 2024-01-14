Hafta sonu güncel altın fiyatları: Gram altın 2 bin lira sınırında!
Altın fiyatları 14 Ocak Pazar yani bugün altın alım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 14 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 14 Ocak Pazar günü zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Ocak alış - satış tablosu...
14 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.981,09
1.981,47
ALTIN/ONS FİYATI
2.048,66
2.049,46
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.169,75
3.239,70
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.678,99
12.919,18
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.319,68
6.479,40
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.678,99
12.919,18
ATA ALTIN FİYATI
13.593,26
13.931,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.092,10
1.472,42
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.870,17
1.977,00