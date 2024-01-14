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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Gram altın 2 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Ocak alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Hafta sonu güncel altın fiyatları: Gram altın 2 bin lira sınırında!

        Altın fiyatları 14 Ocak Pazar yani bugün altın alım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 14.01.2024 - 08:07
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        1

        ALTIN FİYATLARI 14 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 14 Ocak Pazar günü zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        14 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.981,09

        1.981,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.048,66

        2.049,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.169,75

        3.239,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.678,99

        12.919,18

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.319,68

        6.479,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.678,99

        12.919,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.593,26

        13.931,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.092,10

        1.472,42

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.870,17

        1.977,00

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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