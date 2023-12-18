Altın haftaya yükselişle başladı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Aralık tablosu
Altın fiyatları 18 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Gram altın bin 890 lira sınırında ve çeyrek altın ise 3 bin 90 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Aralık alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 18 ARALIK PAZAR... Altın fiyatları 18 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Yaşanan yükselişle birlikte gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Aralık alış - satış tablosu...
18 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.888,58
1.888,90
ALTIN/ONS FİYATI
2.023,14
2.023,49
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.021,73
3.088,35
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.086,91
12.315,61
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.024,75
6.176,88
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.086,91
12.315,61
ATA ALTIN FİYATI
12.886,46
13.207,36
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.032,44
1.401,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.773,21
1.872,71