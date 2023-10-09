Altın alacaklar tabloya dikkat: Yükseliş başladı! Son dakika 9 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle yeni haftaya yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları 1650 lira çeyrek altın ise 2 bin 700 lira satış fiyatı sınırına ulaştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! Altın fiyatları 9 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle yukarı yönlü seyirde başladı. Bugün gram altın bin 650 lira çeyrek altın ise 2 bin 700 lira sınırında seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.648,47
1.648,79
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.850,32
1.850,62
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.637,55
2.695,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.550,20
10.750,10
YARIM ALTIN FİYATI
5.258,61
5.391,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.550,20
10.750,10
ATA ALTIN FİYATI
11.313,61
11.600,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
949,04
1.128,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.556,64
1.646,42