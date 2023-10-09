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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Yükseliş başladı! Son dakika 9 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın alacaklar tabloya dikkat: Yükseliş başladı! Son dakika 9 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle yeni haftaya yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları 1650 lira çeyrek altın ise 2 bin 700 lira satış fiyatı sınırına ulaştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:17
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        1

        ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! Altın fiyatları 9 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle yukarı yönlü seyirde başladı. Bugün gram altın bin 650 lira çeyrek altın ise 2 bin 700 lira sınırında seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.648,47

        1.648,79

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.850,32

        1.850,62

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.637,55

        2.695,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.550,20

        10.750,10

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.258,61

        5.391,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.550,20

        10.750,10

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.313,61

        11.600,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        949,04

        1.128,10

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.556,64

        1.646,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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