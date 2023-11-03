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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Yükseliş sürüyor! Son dakika altın fiyatları 3 Kasım: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası yakaladığı yukarı yönlü seyri haftanın son iş gününde de sürdürüyor. Hemen belirtelim gram altın 1810 liranın çeyrek altın ise 2 bin 960 liranın üzerini gördü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Kasım Cuma günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 08:26 Güncelleme: 03.11.2023 - 08:26
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        1

        Altın zirvede seyrediyor... Altın fiyatları 3 Kasım Cuma yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Hafta başında 1800 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatları 1810 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 3 Kasım altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.810,62

        1.810,92

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.986,96

        1.987,23

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.897,00

        2.960,85

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.587,99

        11.807,17

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.775,89

        5.921,69

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.587,99

        11.807,17

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.162,02

        12.465,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.021,56

        1.216,22

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.674,29

        1.775,02

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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