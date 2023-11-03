ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Yükseliş sürüyor! Son dakika altın fiyatları 3 Kasım: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Yükseliş sürüyor! Son dakika altın fiyatları 3 Kasım: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın zirvede seyrediyor... Altın fiyatları 3 Kasım Cuma yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Hafta başında 1800 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatları 1810 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 3 Kasım altın fiyatları...