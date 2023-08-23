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        Haberler Ekonomi Altın Altın alacaklara uyarı: Sahtecilik arttı - Altın Haberleri

        "Altında sahtecilik arttı"

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken özellikle sanal ortamdan ve bilinmeyen yerlerden altın almanın çok riskli olduğunu belirterek "Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yıl içerisinde yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi. Fakat güvenli bir yatırım aracı olarak gördüğümüz altının sahteciliği de büyük bir oranda artmış durumda. Sahte altın en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görülüyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 12:25 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:25
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        "Altında sahtecilik arttı"
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        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken altın alacaklara çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

        Düğünlerin olmazsa olmazı altının yeniden gündemde olduğunu belirten Palandöken "Ancak böyle dönemlerde gözü dönmüş sahtekarlar sahte altınları piyasaya sürerek hem vatandaşı hem de düğün sahibi mağdur ediyor. Bu sahtekarlar gerçek esnafın özverisini de suiistimal ediyor. Özellikle sanal ortamdan ve bilinmeyen yerlerden altın almak çok riskli. Altın, bildiğiniz güvendiğimiz mahalle esnafından alınır. Güven ilişkisi üzerine gerçek olduğunu bilirsiniz. Altın alınırken üzerinde ayarı, patenti ve TSE belgesi olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli” dedi.

        "GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN TARİHİ ZİRVESİNDE SEYREDİYOR"

        Altına olan talebin son 1 yıl içerisinde büyük oranda arttığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2022 yılının Ağustos ayı başlarında bin 16 lira olan gram altın şu anda bin 700 lira seyrinde gidiyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yıl içerisinde yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi. Fakat güvenli bir yatırım aracı olarak gördüğümüz altının sahteciliği de büyük bir oranda artmış durumda. Sahte altın en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görülüyor. Aslında büyük bir yardımlaşma örneğinin sergilendiği düğünlerde sahte altın vakasının olması hem düğün sahibini hem de misafirleri mahcup ediyor. Altının güvenilir yerden, güvenilir noktadan, tanıdığınız kuyumcudan alınmış olması bu tür olumsuzlukların önüne geçmiş olacak” diye konuştu.

        "DÜNYADA ÖN SIRADAYIZ"

        Altın yatırımının ülkemizde albenisinin yüksek olduğuna vurgu yapan Palandöken, “Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Genellikle özel günlerde gram ve çeyrek altın çok fazla tercih ediliyor. Darphane’nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretimi geçen yılın ilk dört çeyreğine göre yüzde 400’ün üzerinde artarak 10 milyon adete yaklaştı. Ülkemizde 572 ton altın rezervi buluyor. Dünyada ise en fazla altın alan ülkeler arasında ilk 20 içerisinde yer alıyoruz. Ülkemiz için büyük bir önemi olan altın ticaretinde alırken ve satarken pişmanlık duymamak için rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli” şeklinde belirtti.

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