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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Altın Ayı' Senegalli yönetmenin oldu

        'Altın Ayı' Senegalli yönetmenin oldu

        Bu yıl 15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale), ödül töreniyle sona erdi... Fransız-Senegalli yönetmen Mati Diop'un Dahomey adlı belgeseli, Altın Ayı ödülüne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:54
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        'Altın Ayı' Senegalli yönetmenin oldu
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        Almanya'da 15-25 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) sona erdi.

        Fransız-Senegalli yönetmen Mati Diop'un Dahomey adlı belgeseli 74. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film dalında Altın Ayı ödülünü kazandı. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Diop, konuşmasında Filistin'in yanında olduğunu belirtti.

        Dahomey, Mark Dornford-May'in 2015'teki Güney Afrika opera draması Breathe Umphefumlo'nun (U-Carmen eKhayelitsha) ardından Berlin'de büyük ödülü kazanan ikinci Afrika filmi oldu.

        Belgesel, Afrika Dahomey Krallığı'nın yağmalanan kraliyet hazinelerinin Kasım 2021'de Paris'ten günümüz Benin Cumhuriyeti'ne geri dönüşünü ele alıyor.

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        Jüri başkanı, Oscar ödüllü Lupita Nyong'o, Altın Ayı kazananını açıkladı. Nyong'o, Berlinale jürisine başkanlık eden ilk siyahi ve ilk Afrikalı.

        2024 Berlin Film Festivali'nde ödül kazanan isimler ve yapımlar şu şekilde:

        Altın Ayı

        Dahomey, Mati Diop

        Gümüş Ayı Jüri Özel Ödülü

        A Traveler's Needs, Hong Sangsoo

        Hong Sangsoo
        Hong Sangsoo

        Gümüş Ayı Jüri Ödülü

        L'İmparatorluk Yön. Bruno Dumont

        Gümüş Ayı En İyi Yönetmen Ödülü

        Pepe, Nelson Carlos De Los Santos Arias

        Gümüş Ayı En İyi Oyuncu Ödülü

        Sebastian Stan (A Different Man)

        Gümüş Ayı En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü

        Emily Watson (Small Things Like This)

        Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü

        Matthias Glasner (Sterben)

        Gümüş Ayı Sanatsal Katkı Ödülü

        Martin Gschlacht (Des Teufels Bad)

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #berlin film festivali
        #Berlinale
        #Mati Diop

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