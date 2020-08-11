Altın böceklerinin beslenme anını AA kamerası görüntüledi - IĞDIR

Özellikle yaz mevsiminde güllerin etrafında dolaşan ve polen, nektar ile çiçek yapraklarıyla beslenen altın böcekleri, çok hızlı uçma özellikleriyle dikkati çekiyor.Sırtındaki sert ve renkli kabuklarıyla ilgi çeken böceklerin beslenme anını AA kamerası kaydetti.Karıncaların da altın böceğinin çıkardığı nektardan faydalanmak için gösterdikleri mücadele, ilginç görüntüler oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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