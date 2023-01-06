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HABERTURK.COM

Tatlı ve ekşi bir tada sahip olan altın çilek, günümüzde C vitamini açısından zengin olarak bilinen meyveler arasında yer almaktadır. Pek çok hastalığa fayda sağladığı bilinen altın çilek için günümüzde de araştırmalar devam etmektedir. Altın çilek faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilen ve kullanımı önerilen bir besindir. İşte, altın çilek ne işe yarar? sorusu hakkında merak edilen tüm detaylar.

Altın Çilek Nedir?

Altın çilek inka eriği olarak da adlandırılan bir meyvedir. Tatlı ve ekşimsi bir tada sahip olan bu besinin ana vatanı ise Güney Amerika olarak adlandırılır. En çok yetiştirilen ülkeler ise Ekvator, Venezuela ve Kolombiya’dır. Altın çilek besin deposudur ve C vitamini açısından çok kuvvetlidir. Bu yüzden antioksidan kaynağı olarak bilinir.

Altın Çilek Faydaları

Lif oranı bakımından çok yüksek bir besindir.

İçeriğindeki yüksek lif oranı ile kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir. Tok tuttuğu için yemek yeme isteğini bastırır ve tok tutar.

Antioksidan içeriği çok yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle kış aylarında zayıflayan vücut direncini yükseltir.

Şeker hastaları tarafından tüketilmesi önerilir. Şekeri dengeler.

C vitamini ve mineral açısından zengin bir besindir.

Metabolizma sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

Kan dolaşımını düzenler.

Altın Çilek Neye İyi Gelir?

Altın çileğin pek çok hastalığa iyi geldiğini bilinmektedir. Bunların başında şeker hastalığı gelir. Lif bakımından zengin olan ve düşük kaloriye sahip olan bu besin zayıflamak isteyen kişiler tarafından da gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Altın çilek bağışıklık sistemi için de dost bir besindir. Antioksidan açısından da güçlü olan bu besin kanser hücrelerine karşı da koruma sağlayabilir.

Altın Çilek Zararları

Doğanın mucizevi besinlerinden biri olan altın çileğin faydası kadar zararı da olabilir. Bu yüzden kullanım ve tüketiminde dikkatli olunması önem arz eder. Altın çileğin zararları şu şekildedir :

Kan sulandırmaya yol açabilen altın çileğin tüketilmesinde tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekir. Mümkünse hiç tüketmemeleri önerilir.

Tansiyon düşürücü ilaç tüketenlerin de altın çilek tüketmemesi gerekmektedir. Tüketilmesi halinde kişilerde bilinç kaybı meydana gelebilir.

İshal yaşanması durumunda da altın çilek kullanılmaması gerekir. Altın çileğin metabolizmayı çalıştırıcı etkisi olduğu için ishalin artmasına neden olabilir.

Altın Çilek Nasıl Kullanılır?

Altın çilek tüketiminde en merak edilen konulardan biri de altın çileğin nasıl kullanılabileceğidir. Altın çileği hem taze hem de kurutulmuş bir şekilde tüketebilirsiniz.

Altın çileğin besin değeri çiğken de yüksektir. Bu yüzden meyve şeklinde tüketilebilir. Tatlı ve ekşimsi tadı ile lezzetli bir yiyecektir.

Altın çileği kurutarak tüketebilirsiniz. Kurutulmuş altın çileği tatlılarınızda da kullanabilirsiniz.

Altın çileği kuruttuktan sonra çayını ya da kompostosunu yapabilirsiniz. 1 bardak kaynamış suyun içerisine 2 ya da 3 adet kurutulmuş altın çileği koyup demleyebilirsiniz. Çay içerisinde yumuşayan altın çileği de yiyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra altın çileği doğrayarak su ile kaynattıktan sonra soğumaya bırakabilirsiniz. Böylelikle ekşi – tatlı bir komposto elde edebilirsiniz.