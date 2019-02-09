Altın çocuklar ödüllerini New York'ta alacak

Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil'in Sanat Kurulu'nu oluşturduğu ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesindeki 42 üstün yetenekli sanatçıdan biri olan 9 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç, Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda jüriden tam puan aldı. 9 yaşındaki Su, birincilik ödülünü alacağı New York Carnegie Hall'da bir de performans sergileyecek.

Bir diğer yetenekli piyanist 12 yaşındaki Tarık Kaan Alkan ise Golden Classical Music Awards Yarışması'nda büyük başarı göstererek Türkiye'ye birincilik kazandırdı. Alkan, ödülünü almak için 6 Mart'ta New York'a gidecek ve Carnegie Hall'de sahne alacak.