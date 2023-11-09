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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN'DA DÜŞÜŞ DURDU! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında düşüş durdu! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 9 Kasım Perşembe gününe yatay seyirde başladı. Hafta başından bari aşağı yönde seyreden ve 1800 liranın altına gerileyen gram altın fiyatları bugün 1787 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 08:06 Güncelleme: 09.11.2023 - 08:06
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        1

        Altın fiyatları düşüş durdu! Hafta başından beri aşağı yönlü seyrini sürdüren altın altın fiyatları 9 Kasım Perşembe yani bugüne yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın 1787 seviyesinden işlem görüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 9 Kasım altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.786,72

        1.786,98

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.949,02

        1.949,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.858,76

        2.921,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.435,03

        11.651,11

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.699,65

        5.843,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.435,03

        11.651,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.146,86

        12.449,57

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.012,86

        1.205,78

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.660,14

        1.759,76

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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