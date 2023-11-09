Altın fiyatlarında düşüş durdu! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 9 Kasım Perşembe gününe yatay seyirde başladı. Hafta başından bari aşağı yönde seyreden ve 1800 liranın altına gerileyen gram altın fiyatları bugün 1787 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları düşüş durdu! Hafta başından beri aşağı yönlü seyrini sürdüren altın altın fiyatları 9 Kasım Perşembe yani bugüne yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın 1787 seviyesinden işlem görüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 9 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.786,72
1.786,98
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.949,02
1.949,29
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.858,76
2.921,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.435,03
11.651,11
YARIM ALTIN FİYATI
5.699,65
5.843,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.435,03
11.651,11
ATA ALTIN FİYATI
12.146,86
12.449,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.012,86
1.205,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.660,14
1.759,76