Altın fiyatları Fed kararı sonrası yükselişe geçti! Çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Kasım
Altın fiyatları Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün 1800 lira sınırına kadar gerileyen gram altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrası 1820 lirayı geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Kasım Perşembe günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
ALTIN'DA FED YÜKSELİŞİ.. Altın fiyatları 2 Kasım Perşembe yani bugün güne geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan Fed faiz kararı sonrası yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün 1800 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatları bu sabah güne 1810 lira seviyesinde başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 2 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.808,46
1.808,76
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.983,92
1.984,18
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.893,53
2.957,32
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.574,12
11.793,10
YARIM ALTIN FİYATI
5.768,98
5.914,64
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.574,12
11.793,10
ATA ALTIN FİYATI
12.180,25
12.489,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.019,81
1.217,37
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.671,44
1.776,69