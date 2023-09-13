Altın güne yükselişle başladı! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 13 Eylül Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Günün ilk saatlerinde yaşanan hareketlilik sonrası gözler güncel rakamlara çevrildi. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Eylül tablosu...
ALTIN FİYATLARI 13 EYLÜL... Altın fiyatları 13 Eylül Salı gününe değer artışıyla başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 660 lira, çeyrek altın ise 2 bin 700 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 13 Eylül alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.652,86
1.653,10
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.908,74
1.908,99
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.644,58
2.702,81
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.578,31
10.778,18
YARIM ALTIN FİYATI
5.272,63
5.405,62
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.578,31
10.778,18
ATA ALTIN FİYATI
11.215,06
11.492,73
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.540,35
1.634,03