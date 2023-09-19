Altın güne hareketli başladı! Son dakika 19 Eylül canlı çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 18 Eylül Salı yani bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan gram altın fiyatı bin 670 lira sınırını aştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 19 Eylül alış - satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL... Altın fiyatları 19 Eylül Salı gününe hareketli başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 2 bin 730 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, öeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 18 Eylül alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.678,05
1.678,25
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.932,84
1.933,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.684,88
2.743,94
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.739,51
10.942,18
YARIM ALTIN FİYATI
5.352,98
5.487,87
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.739,51
10.942,18
ATA ALTIN FİYATI
11.241,53
11.521,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.550,42
1.646,19