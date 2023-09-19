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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN'DA HAREKETLİLİK | Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Eylül Salı günü ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın güne hareketli başladı! Son dakika 19 Eylül canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 18 Eylül Salı yani bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan gram altın fiyatı bin 670 lira sınırını aştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 19 Eylül alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 07:56 Güncelleme: 19.09.2023 - 07:56
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        1

        ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL... Altın fiyatları 19 Eylül Salı gününe hareketli başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 2 bin 730 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, öeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 18 Eylül alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.678,05

        1.678,25

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.932,84

        1.933,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.684,88

        2.743,94

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.739,51

        10.942,18

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.352,98

        5.487,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.739,51

        10.942,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.241,53

        11.521,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.550,42

        1.646,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        945,34

        1.128,08

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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