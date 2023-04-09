ALTIN FİYATLARI 9 Nisan Pazar yani haftanın son gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftayı düşüşle kapatan gram altın uzun süre sonra bin 250 liranın altını gördü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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