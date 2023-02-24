ALTIN FİYATLARI 24 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününde de değer kaybını sürdüryor. Öyle ki gram altın fiyatları yeni güne uzun bir süre sonra yeniden 1.107 liranın altında başladı! Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 24 Şubat çeyrek ve rgam altın fiyatları alış - satış tablosu...

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