ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları - Altın Haberleri

ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları - Altın Haberleri

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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR.. Altın fiyatları 1 Kasım Çarşamba yani bugün güne düşüşle başladı. 1820 lira seviyesine kadar yükselen gram altın bu sabah güne 1800 lira sınırında başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan 1 Kasım canlı altın fiyatları alış satış tablosu...