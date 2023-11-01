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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Son dakika: 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 1 Kasım Çarşamba gününe düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran ve yükselen ve 1820 lira sınırına kadar yükselen gram altın fiyatları bugün 1800 lira sınırına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 07:15 Güncelleme: 01.11.2023 - 07:15
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        1

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR.. Altın fiyatları 1 Kasım Çarşamba yani bugün güne düşüşle başladı. 1820 lira seviyesine kadar yükselen gram altın bu sabah güne 1800 lira sınırında başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan 1 Kasım canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.800,58
        1.800,85

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.978,17
        1.978,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.880,93
        2.944,38

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.523,73
        11.741,52

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.743,86
        5.888,77

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.523,73
        11.741,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.211,37
        12.515,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.012,76
        1.203,98

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.659,99
        1.757,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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