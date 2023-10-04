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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN DÜŞÜYOR| Son dakika: 4 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları düşüyor! Son dakika 4 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 4 Ekim Çarşamba günü de hafta başında yakaladığı aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise yaşanan düşüşle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün en kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel fiyatları haberimizde derledik. İşte çeyrek ve gram altın 4 Ekim alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:33
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        1

        ALTIN FİYATLARI 4 EKİM... Altın fiyatları 4 Ekim Çarşamba yani bugün hafta başında yakaladığı aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 4 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.615,17

        1.615,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.822,82

        1.823,11

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.584,22

        2.641,10

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.336,88

        10.532,08

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.152,29

        5.282,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.336,88

        10.532,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.040,94

        11.316,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        926,29

        1.101,65

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.519,48

        1.607,59

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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