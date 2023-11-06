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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika 6 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları - Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı! Son dakika 6 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan rekor yükselişin ardından altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 1820 lira sınırından 1810 lira seviyesine kadar geriledi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları gram ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 08:20 Güncelleme: 06.11.2023 - 08:20
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        1

        Altın fiyatları düşüşte... Geçtiğimiz haftayı 1820 lira sınırında kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya 1810 lira sınırında başladı. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 6 Kasım altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.810,32

        1.810,65

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.984,59

        1.984,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.896,52

        2.960,41

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.586,06

        11.805,44

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.774,93

        5.920,83

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.586,06

        11.805,44

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.227,05

        12.531,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.019,22

        1.215,10

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.669,30

        1.774,83

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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