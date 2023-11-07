Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Son dakika 7 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 7 Kasım Salı gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları düşüşyor... Haftaya 1810 lira seviyesinde başlayan gram altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın bugün 1804 lira seviyesinde seyrediyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 7 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.804,58
1.804,86
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.972,37
1.972,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.887,33
2.950,94
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.549,32
11.767,66
YARIM ALTIN FİYATI
5.756,61
5.901,88
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.549,32
11.767,66
ATA ALTIN FİYATI
12.215,09
12.519,47
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.017,68
1.210,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.667,99
1.766,59