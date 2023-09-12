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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın öğleden sonra düşüşe geçti! 12 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Altın öğleden sonra düşüşe geçti! Son dakika 12 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 12 Eylül Salı günü öğleden sonra düşüşe geçti. Güney yatay seyirde başlayan altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası gözler çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. İşte 12 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:30
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        1

        ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL... Altın fiyatları 12 Eylül Salı günü öğleden sonra düşüşe geçti. Yaşanan hareketlilik sonrası gözler altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Hemen belirtelim ki gram altın bin 660 lira, çeyrek altın ise 2 bin 700 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 12 Eylül alış satış tablosu...

        Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 650 lira, çeyrek altın 2 bin 700 lira seviyesinde güne başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 11 Eylül altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.658,01

        1.658,24

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.919,90

        1.920,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.652,75

        2.711,16

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.615,35

        10.816,25

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.292,07

        5.425,52

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.615,35

        10.816,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.226,65

        11.506,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.545,07

        1.633,79

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        942,04

        1.119,59

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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