ALTIN FİYATLARI 16 Haziran Cuma gününe dolar TL kurundaki düşüşün de eytkisiyle düşüşle başladı. Gram altın bin 485 lira çeyrek altın ise 2 bin 428 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

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