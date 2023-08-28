Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! 28 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu
Altın fiyatları 28 Ağustos Pazartesi gününe değer kaybıyla başladı. Gram altın 1630 lira çeyrek altın ise 2 bin 670 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 28 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın fiyatları 28 Ağustos Pazartesi gününe dolar TL kurundaki gerilemenin de etkisiyle birlikte haftaya düşüşle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 630 lira çeyrek altın ise iki bin 670 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....
GRAM ALTIN FİYATI
1.628,09
1.628,36
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.915,39
1.915,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.604,94
2.662,37
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.419,75
10.616,89
YARIM ALTIN FİYATI
5.193,59
5.324,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.419,75
10.616,89
ATA ALTIN FİYATI
11.244,64
11.525,18
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
935,85
1.122,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.535,01
1.638,30