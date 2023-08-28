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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları haftaya düşüşle başladı | 28 Ağustos CANLI ALTIN FİYATLARI - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! 28 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu

        Altın fiyatları 28 Ağustos Pazartesi gününe değer kaybıyla başladı. Gram altın 1630 lira çeyrek altın ise 2 bin 670 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 28 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 08:02 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:02
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        1

        Altın fiyatları 28 Ağustos Pazartesi gününe dolar TL kurundaki gerilemenin de etkisiyle birlikte haftaya düşüşle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 630 lira çeyrek altın ise iki bin 670 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.628,09

        1.628,36

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.915,39

        1.915,67

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.604,94

        2.662,37

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.419,75

        10.616,89

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.193,59

        5.324,73

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.419,75

        10.616,89

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.244,64

        11.525,18

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        935,85

        1.122,68

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.535,01

        1.638,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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