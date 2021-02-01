GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları her sabah olduğu gibi bu sabah da ekonomi gündemini takip edenlerin özellikle de altın yatırımcısının en çok merak edip araştırdığı veriler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere saat 10.00 sıralarında fiyatlar Kapalıçarşı odaklı olarak yeniden revize ediliyor. Ancak saat 07.30'da kaydedilen serbest piyasadaki rakamlara göre gram altın fiyatları 434 lira alış ve 437 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.