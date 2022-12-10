Son zamanlarda hareketli bir grafik izleyen altın fiyatları güne yükseliş hareketi ile başladı. Gram altın sabah saatlerinde 1.075,92 TL'de seyrederken çeyrek altın 1.759,13 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları...

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