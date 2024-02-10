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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları: 10 Şubat Cumartesi canlı altın tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacakların dikkatine! İşte 10 Şubat altın fiyatları

        "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alıp satacaklar tarafından merak ediliyor. Altında başlayan yükseliş bu hafta da devam ediyor. Sizler için canlı altın tablosu ile altın fiyatlarını derledik. İşte, 10 Şubat Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 07:41 Güncelleme: 10.02.2024 - 07:41
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        1

        10 Şubat Cumartesi altın fiyatları...

        Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın 1.900 TL sınırını aştı ve Cuma günü 2.05 TL'ye kadar çıktı. Çeyrek altın da 3 bin TL'yi çoktan aştı ve Cuma günü sabah 3.207 TL'ye ulaştı. Ancak öğlen saatlerinde hafif bir düşüş yaşadı ve piyasaların son gününde 3.195 TL'ye geriledi. İşte, 10 Şubat Cumartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

        Alış: 2.054,49

        Satış: 2.069,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN NE KADAR?

        Alış: 2.023,79

        Satış: 2.024,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.195,34

        Satış: 3.265,62

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 12.781,36

        Satış: 13.022,55

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 6.370,71

        Satış: 6.531,25

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN NE KADAR?

        Alış: 12.781,36

        Satış: 13.022,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI NE KADAR?

        Alış: 13.607,46

        Satış: 13.952,32

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.090,51

        Satış: 1.474,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.867,59

        Satış: 1.980,75

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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