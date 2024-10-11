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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 11 Ekim 2024: Altın yeniden yükselişte! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın yeniden yükselişte! 11 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Piyasalar tarafından beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı; ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Enflasyon gelişmesinin ardından altın yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 11 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 11.10.2024 - 07:13
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        1

        ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. TÜFE, ağustosta da yüzde 0,2 artmıştı.

        Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda da yüzde 2,4 artış kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.

        ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla altın da yükselişe geçti. 2 bin 800 TL seviyesine çekilen gram altın, yeniden 2 bin 900 TL'yi gördü. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 11 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA YÜKSELİŞ!

        10 Ekim Perşembe günü 2 bin 883 lira olan gram altın 11 Ekim Cuma günü 2 bin 913 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 609 lira iken, 4 bin 662 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.913,8090

        Satış: 2.914,2600

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.634,04

        Satış: 2.634,32

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.662,8900

        Satış: 4.765,3000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.652,4700

        Satış: 19.005,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.745,00

        Satış: 19.953,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.288,77

        Satış: 9.523,27

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.635,78

        Satış: 18.988,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.945,32

        Satış: 20.446,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.641,12

        Satış: 2.489,30

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.762,33

        Satış: 2.922,44

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