Altın alacakların dikkatine! İşte 11 Şubat altın fiyatları
"Altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alıp satacaklar tarafından merak ediliyor. Altında başlayan yükseliş bu hafta da devam ediyor. Sizler için canlı altın tablosu ile altın fiyatlarını derledik. İşte, 11 Şubat Pazar çeyrek ve gram altın fiyatı...
11 Şubat Pazar altın fiyatları...
Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın 1.900 TL sınırını aştı ve Cuma günü 2.05 TL'ye kadar çıktı. Çeyrek altın da 3 bin TL'yi çoktan aştı ve Cuma günü sabah 3.207 TL'ye ulaştı. Ancak öğlen saatlerinde hafif bir düşüş yaşadı ve piyasaların son gününde 3.195 TL'ye geriledi. İşte, 11 Şubat Pazar canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 2.054,49
Satış: 2.069,21
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.023,79
Satış: 2.024,73
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.195,34
Satış: 3.265,62
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 12.781,36
Satış: 13.022,55
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.370,71
Satış: 6.531,25
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
Alış: 12.781,36
Satış: 13.022,55
ATA ALTINI NE KADAR?
Alış: 13.607,46
Satış: 13.952,32
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.090,51
Satış: 1.474,99
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.867,59
Satış: 1.980,75