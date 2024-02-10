11 Şubat Pazar altın fiyatları...

Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın 1.900 TL sınırını aştı ve Cuma günü 2.05 TL'ye kadar çıktı. Çeyrek altın da 3 bin TL'yi çoktan aştı ve Cuma günü sabah 3.207 TL'ye ulaştı. Ancak öğlen saatlerinde hafif bir düşüş yaşadı ve piyasaların son gününde 3.195 TL'ye geriledi. İşte, 11 Şubat Pazar canlı altın tablosu ile altın fiyatları...