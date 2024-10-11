Altın yeniden yükselişte! 12 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Piyasalar tarafından beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı; ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Enflasyon gelişmesinin ardından altın yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 12 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. TÜFE, ağustosta da yüzde 0,2 artmıştı.
Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda da yüzde 2,4 artış kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.
ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla altın da yükselişe geçti. 2 bin 800 TL seviyesine çekilen gram altın, yeniden 2 bin 900 TL'yi gördü. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 12 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA YÜKSELİŞ!
10 Ekim Perşembe günü 2 bin 883 lira olan gram altın 11 Ekim Cuma günü 2 bin 912 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 609 lira iken, 4 bin 639 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.912,3860
Satış: 2.912,8490
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.639,27
Satış: 2.639,58
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.660,0100
Satış: 4.762,5800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.639,9100
Satış: 18.991,5700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.710,00
Satış: 19.860,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.291,47
Satış: 9.526,00
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.641,19
Satış: 18.993,73
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.027,38
Satış: 20.530,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.638,10
Satış: 2.480,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.757,76
Satış: 2.909,29