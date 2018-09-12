Altın fiyatları düşüşe geçerek yatırımcılarını şaşırttı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 247 bin, en yüksek ise 248 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 247 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 186 milyon 752 bin 240,20 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 756 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 198 milyon 579 bin 632,40 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL ÇARŞAMBA

GRAM ALTIN

247,11

247,43

SPOT ALTIN TL/GR

246,68

246,72

ALTIN/ONS ($)

1.193,77

1.193,99

ÇEYREK ALTIN

395,37

404,54

CUMHURİYET ALTINI

1.635,00

1.655,00

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ALTIN YORUMU

Altının ons fiyatında yükselişlerin devamı için 1.197 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerektiğini bildiren Memiş, "ABD-İran arasındaki gerilim ve ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalar devam ediyor. Diğer yandan İdlib, İran ve Irak gerginliği bölgede tansiyonun artmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risklerin yükseldiğini, dolayısıyla güvenilir liman olarak altına talebin artabileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.193 doların destek, 1.203 doların ise direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Yurt içinde altının gram fiyatının, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi temkinli duruşunu koruduğunu ifade eden Memiş, "TCMB’nin faiz kararından sonra ya aşağı yada yukarı yönlü kırılmalar görebiliriz. Biz, aşağı yönlü kırılma ihtimalini daha güçlü gördüğümüzden destek seviyelerini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNLÜK KIYASLAMA

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,30 248,50 247,30 247,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.636,00 1.657,00 1.630,00 1.651,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,50 230,50 225,50 229,50 Lira(Tam) Ziynet 1.599,00 1.619,00 1.593,00 1.613,00 Yarım Ziynet 799,00 809,00 796,00 806,00 Çeyrek Ziynet 400,00 405,00 398,00 403,00

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