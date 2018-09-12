altın fiyatları
Altın
Haberler > Ekonomi > Altın

Altın fiyatları 12 Eylül Çarşamba: Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıpları ile paralel olarak düşüş eğiliminde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın ve gram altın fiyatları da düşüşte. Cumhuriyet altını ise 1.655,00 liradan satılıyor. 12 Eylül Çarşamba altın fiyatları nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

12.09.2018 - 07:28 | Güncelleme:

Altın fiyatları düşüşe geçerek yatırımcılarını şaşırttı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 247 bin, en yüksek ise 248 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 247 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 186 milyon 752 bin 240,20 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 756 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 198 milyon 579 bin 632,40 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL ÇARŞAMBA

GRAM ALTIN

247,11
247,43

SPOT ALTIN TL/GR

246,68
246,72

ALTIN/ONS ($)

1.193,77
1.193,99

ÇEYREK ALTIN

395,37
404,54

CUMHURİYET ALTINI

1.635,00
1.655,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN YORUMU

Altının ons fiyatında yükselişlerin devamı için 1.197 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerektiğini bildiren Memiş, "ABD-İran arasındaki gerilim ve ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalar devam ediyor. Diğer yandan İdlib, İran ve Irak gerginliği bölgede tansiyonun artmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risklerin yükseldiğini, dolayısıyla güvenilir liman olarak altına talebin artabileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.193 doların destek, 1.203 doların ise direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Yurt içinde altının gram fiyatının, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi temkinli duruşunu koruduğunu ifade eden Memiş, "TCMB’nin faiz kararından sonra ya aşağı yada yukarı yönlü kırılmalar görebiliriz. Biz, aşağı yönlü kırılma ihtimalini daha güçlü gördüğümüzden destek seviyelerini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNLÜK KIYASLAMA

   PAZARTESİ    SALI
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,30 248,50 247,30 247,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.636,00 1.657,00 1.630,00 1.651,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,50 230,50 225,50 229,50
Lira(Tam) Ziynet 1.599,00 1.619,00 1.593,00 1.613,00
Yarım Ziynet 799,00 809,00 796,00 806,00
Çeyrek Ziynet 400,00 405,00 398,00 403,00
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.