ALTIN FİYATLARI 13 Aralık Salı yani bugün ekonomi gündemini takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın bin 746 lira gram altın ise bin 81 lira seviyesinin üzerinde haftayı kapattı. İşte güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu...

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