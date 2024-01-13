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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI 13 Ocak 2024 | Gram altında ibre yukarı döndü! Hafta sonu çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik: gram altında ibre yukarı döndü! İşte 13 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. ABD enflasyon rakamları beklentilerden yüksek gelirken piyasalarda da hareketlilik gözlemlendi. Altının ons değerinden destek gören altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. İşte, 13 Ocak 2024 hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 09:06 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:06
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        1

        Altın fiyatları haftanın son günü olan 12 Ocak Cuma günü yükseliş yakaladı. Ortadoğu'da artan gerilimin güvenli limana olan talebi artırmasından destek alan altın fiyatları yükselişe geçti. Beklentilerden yüksek gelen ABD enflasyon verileri altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. İşte, 13 Ocak 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

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        2

        13 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 1.981,09 TL

        Satış: 1.981,47 TL

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.169,75 TL

        Satış: 3.239,70 TL

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 6.319,68 TL

        Satış: 6.479,40 TL

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 12.678,99 TL

        Satış: 12.918,18 TL

        CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.678,99 TL

        12.918,18 TL

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.087,92 TL

        1.475,34 TL

        CANLI 14 AYAR BİLZEİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.863,37 TL

        1.981,27 TL

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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