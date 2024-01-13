Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik: gram altında ibre yukarı döndü! İşte 13 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. ABD enflasyon rakamları beklentilerden yüksek gelirken piyasalarda da hareketlilik gözlemlendi. Altının ons değerinden destek gören altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. İşte, 13 Ocak 2024 hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
Altın fiyatları haftanın son günü olan 12 Ocak Cuma günü yükseliş yakaladı. Ortadoğu'da artan gerilimin güvenli limana olan talebi artırmasından destek alan altın fiyatları yükselişe geçti. Beklentilerden yüksek gelen ABD enflasyon verileri altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. İşte, 13 Ocak 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...
13 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.981,09 TL
Satış: 1.981,47 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.169,75 TL
Satış: 3.239,70 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.319,68 TL
Satış: 6.479,40 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 12.678,99 TL
Satış: 12.918,18 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.678,99 TL
12.918,18 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.087,92 TL
1.475,34 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.863,37 TL
1.981,27 TL