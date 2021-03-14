Çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Mart Pazar günü ne kadar? Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edip araştırıanlar bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Mart güncel altın fiyatları...