Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlili! İşte 16 Aralık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. FED faiz karanının beklentiler yönünde açıklanması piyasalarda hareketliğe neden oldu. İşte, 16 Aralık Cumartesi hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
FED faiz kararının ABD Merkez Bankası tarafından açıklanmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik gösterdi. Altının fiyatının spot piyasasındaki ons değeri %0.23 yükselerek 2,031.20 dolar seviyesinde işlem gördü. İşte, 16 Aralık 2023 hafta sonu gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...
16 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.880,26
Satış: 1.880,55
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.008,41
Satış: 3.074,69
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 5.998,02
Satış: 6.149,39
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 12.033,64
Satış: 12.261,16
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.033,64
12.261,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
9.075, 64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.623,42
1.721,76