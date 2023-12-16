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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI 17 Aralık 2023 | Hafta sonu Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlili! İşte 17 Aralık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. FED faiz karanının beklentiler yönünde açıklanması piyasalarda hareketliğe neden oldu. İşte, 17 Aralık Pazar hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:19
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        1

        FED faiz kararının ABD Merkez Bankası tarafından açıklanmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik gösterdi. Altının fiyatının spot piyasasındaki ons değeri %0.23 yükselerek 2,031.20 dolar seviyesinde işlem gördü. İşte, 17 Aralık 2023 hafta sonu gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        16 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 1.880,26

        Satış: 1.880,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.008,41

        Satış: 3.074,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 5.998,02

        Satış: 6.149,39

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 12.033,64

        Satış: 12.261,16

        CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.033,64

        12.261,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        9.075, 64

        1.283,93

        CANLI 14 AYAR BİLZEİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.623,42

        1.721,76

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