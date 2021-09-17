ALTIN FİYATLARI 17 Eylül Cuma günü ne kadar? Saat 13.30'da kaydedilen güncel verilere göre çeyrek ve gram altın fiyatları değer kaybıyla güne başladı. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte öğleden sonra güncel fiyat tablosu...