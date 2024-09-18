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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 18 Eylül 2024: Altın güne yükselişle başladı! Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, Ata, yarım, ziynet altın ne kadar?

        Altın güne yükselişle başladı! 18 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Bugün dünyanın gözü faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılan Fed'e döndü. Akşam saatlerinde açıklanacak karar doğrultusunda altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 07:15 Güncelleme: 18.09.2024 - 07:15
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        Altın fiyatları bu yıl rekor üstüne rekor kırarken bu yükselişin ne kadar ve nereye kadar sürebileceği tartışılıyor.

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bu yıl dolar bazında yüzde 25.6 yükseldi. Ons fiyatı dün 2.588 dolarla tarihi zirvesini gördü.

        Dolar bazında altın fiyatları son 1 yılda yüzde 33 yükselirken ABD'li finans devi Goldman Sachs son yayımladığı raporda bu yükselişin devam etmesini beklediğini bildirdi.

        Bankanın araştırma birimi Fed'in faiz indirimleri ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının alımlarının etkisiyle altının ons fiyatının 2025 başlarında 2.700 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.

        Bu; mevcut seviyesine göre altın fiyatının dolar bazında yüzde 4.7 artması anlamına geliyor.

        Yayımlanan makalede ABD'nin ek mali tedbirler alması veya ABD borçlarına ilişkin endişelerin artması durumunda altının ek bir yükseliş yaşayabileceği de ifade edildi.

        Goldman Sachs stratejistleri kısa vadede altının en fazla yükselmesini bekledikleri emtia olduğunu vurgularken, jeopolitik risklere karşı da en güvenli yatırım olduğunu belirtti. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

        17 Eylül Salı günü 2 bin 815 lira olan gram altın, 18 Eylül Çarşamba günü 2 bin 819 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 505 liradan, 4 bin 511 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.819,7420

        Satış: 2.820,3110

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.573,7000

        Satış: 2.574,0600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.511,9000

        Satış: 4.611,0500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.053,9100

        Satış: 18.395,4200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.990,84

        Satış: 9.217,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.038,04

        Satış: 18.377,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.887,58

        Satış: 19.362,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.536,58

        Satış: 2.369,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.592,45

        Satış: 2.747,60

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