ALTIN FİYATLARI 18 Kasım Cuma günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı dğer artışı yönünde kapatıyor. Peki, bugün yani haftanın kapanış gününde çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...