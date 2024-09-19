Altın düşüyor! 19 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. 4 yıldan sonra ilk kez faiz indirimine gidilmesi altın fiyatlarını önce yukarı çekse de yükseliş çok uzun sürmedi ve altın düşmeye başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.
Piyasalarda son günlerde 25 veya 50 baz puanlık indirim gelmesine yakın ihtimaller olarak bakılıyordu. Bugünkü kararla beraber Fed 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.
Karar öncesi 2.580 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı kararın ardından 2.595 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aştı.
Daha sonra ons fiyatı kazançlarını geri vererek 2.560 doların altına çekildi. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN DÜŞÜYOR!
18 Eylül Çarşamba günü 2 bin 824 lira olan gram altın, 19 Eylül Perşembe günü 2 bin 808 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 519 liradan, 4 bin 493 liraya düştü.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.808,3810
Satış: 2.808,6990
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.557,76
Satış: 2.560,06
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.493,3900
Satış: 4.592,4900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.978,4800
Satış: 18.318,5800
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.957,69
Satış: 9.183,63
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.971,55
Satış: 18.311,09
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.931,97
Satış: 19.408,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.533,65
Satış: 2.365,72
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.587,68
Satış: 2.741,82