ALTIN FİYATLARI 2 Aralık Pereşmbe günü sabahın ilk saatleriyle birlikte günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dolar TL kurundaki yükselişebağlı olarak çeyrek ve gram altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar? İşte güncel altın fiyatları 2 Aralık alış ve satış tablosu...