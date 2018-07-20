Altının gram fiyatı, Çarşamba günü son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından dün yükselişe geçerek 189,5 lira seviyelerinde dengelemişti. Fakat kapanışta günü yüzde 0,47 azalışla 189,10 liradan tamamladı. Çeyrek altın, cumhuriyet altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın uzmanı İslam Memiş bu konu da neler söyledi?

"ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan yükselişin altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, "Altının ons fiyatında 1.237 dolar seviyesi direnç konumuna geldi. Düşüşlerin devamında 1.217 dolar seviyesi görülebilir. Altının ons fiyatında 1.237 dolar seviyesinden tepki alımları başlarsa, yükselişler 1.250 dolara kadar sürebilir." diye konuştu.

Altının gram fiyatında da hem ons altın hem de dolar/TL'dek gerilemenin etkisiyle düşüş yaşandığına işaret eden Mamiş, teknik açıdan 188 liranın destek, 191,0 liranın ise direnç olarak izleneceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI KARŞILAŞTIRMA

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 189,80 190,00 188,90 189,10 Cumhuriyet Ata Lira 1.251,00 1.271,00 1.245,00 1.265,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 173,00 177,00 172,50 176,50 Lira(Tam) Ziynet 1.222,00 1.242,00 1.217,00 1.240,00 Yarım Ziynet 611,00 621,00 610,00 620,00 Çeyrek Ziynet 305,00 310,00 305,00 310,00

GRAM ALTIN FİYATI

189,22 TL

189,39 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

302,74 TL

309,65 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.219,60

1.219,81

CUMHURİYET ALTINI FİYATI



1.253,00 TL

1.266,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ