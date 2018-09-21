Döviz kurundaki dalgalanma ile altın fiyatlarında da değişimler yaşanıyor. Bugün haftanın son işlem günü olduğu için, yatırımcılar altın fiyatlarının son durumunu merak ediyor. Dün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.629,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 244,20 liradan işlem gördü. İşte altın fiyatlarındaki son durum:

GRAM ALTIN

242,91 TL

243,43 TL

SPOT ALTIN TL/GR

241,85 TL

241,90 TL

ALTIN/ONS ($)

1.209,31 TL

1.209,50 TL

ÇEYREK ALTIN

388,66 TL

398,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

1.590,00 TL

1.610,00 TL

YARIM ALTIN

774,89 TL

796,01 TL

ZİYNET ALTINI

1.554,64 TL

1.587,14 TL

ATA ALTIN

1.603,23 TL

1.645,57 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

138,46 TL

138,75 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

221,54 TL

222,01 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ