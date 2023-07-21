Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 21 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum 21 Temmuz Cuma günü yakından takip ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 21 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
Haftanın son işlem gününe yaklaşırken altın fiyatlarında güncel durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Altın sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 13 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 13 Temmuz Pazartesi 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.701,85
1.702,07
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.962,21
1.962,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.723,21
2.783,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.891,51
11.097,65
YARIM ALTIN FİYATI
5.428,74
5.565,84
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.891,51
11.097,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.557,59
1.651,74