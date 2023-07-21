Altın fiyatları 21 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın fiyatları 21 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Haftanın son işlem gününe yaklaşırken altın fiyatlarında güncel durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Altın sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 13 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 13 Temmuz Pazartesi 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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