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Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan işlem gördü. İşte güncel altın fiaytları