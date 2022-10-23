ALTIN FİYATLARI... 23 Ekim Cuma günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftaya değer kaybıyla başlayan altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararı az da olsa yükselişe geçti. 980 lira seviyesinin altını gören gram altın fiyatları 990 lira sınırında haftayı kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 20 Ekim Perşembe günü alış ve satış tablosu...

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