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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 24 OCAK 2025: Altın yükselişini sürdürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 24 Ocak 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Davos'a video-konferans yöntemiyle bağlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları altını güçlendirdi. Trump'ın açıklamaları ve Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın, yeniden rekor kırdı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 182 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:52
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğuna oturmasıyla birlikte altın hızlı yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Davos Zirvesi'ne video-konferans yöntemiyle bağlanan Trump, önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası faiz kararı yanı sıra Trump'ın açıklamaları altın fiyatlarına rekor getirdi. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 774 liradan, gram altın 3 bin 182 liradan işlem görüyor. İşte 24 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3155 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3153 lira, en yüksek de 3187 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3182 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.182,6570

        Satış: 3.182,9560

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.773,9000

        Satış: 2.774,4600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.091,7700

        Satış: 5.203,9200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.367,0700

        Satış: 20.752,0200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.607,00

        Satış: 20.738,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.154,37

        Satış: 10.410,71

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.371,19

        Satış: 20.755,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.957,49

        Satış: 21.489,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.715,41

        Satış: 2.567,63

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.883,04

        Satış: 3.036,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 51.202,00

        Satış: 51.741,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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