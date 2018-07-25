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25 Temmuz altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dün altın fiyatlarındaki yükselişin arıdından bugün piyasalar nasıl açıldı? Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 191,7 lira seviyelerinde dengelendi. İşte Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre güncel altın fiyatları ve gram altın ile çeyrek altındaki son durum...