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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 26 Eylül 2024: Bugün gram, çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet, bilezik fiyatları ne kadar, kaç lira?

        Altında yükseliş devam ediyor! 26 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları her gün kendi rekorunu kırıyor. Fed'in 50 baz puan indiriminin ardından Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için para politikasını önemli ölçüde gevşetmesi altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, tüm bu gelişmelerden sonra bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 26 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 07:13 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:41
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        1

        Fed'in geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste rekorlar kıran altın yeni haftaya da yeni bir tarihi zirveyle başladı.

        Fed'in geçen haftaki kararı öncesinde piyasalar ya 25 ya da 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Fed'in tercihini büyük indirimden yana kullanmasıyla altın fiyatlarındaki yükselişler hızlandı.

        Fed bir sonraki faiz kararını 7 Kasım'da açıklayacak. Şu anda piyasalar bir indirim geleceğine kesin gözüyle bakıyor ancak beklentiler yine 25 ve 50 baz puanlık intirim ihtimalleri arasında bölünmüş durumda. CME FedWatch Tool'a göre bu sabah itibarıyla 50 baz puanlık indirim gelmesi yüzde 50.2, 25 baz puanlık bir indirime gidilmesi ise yüzde 49.8 oranla fiyatlanıyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 26 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN YÜKSELİŞİNİ KORUYOR!

        25 Eylül Çarşamba günü 2 bin 916 lira olan gram altın, 26 Eylül Perşembe günü saat 2 bin 939 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 666 liradan, 4 bin 703 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.939,0530

        Satış: 2.939,3380

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.657,7500

        Satış: 2.658,1300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.703,2800

        Satış: 4.806,9400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.812,3600

        Satış: 19.167,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.375,31

        Satış: 9.611,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.810,00

        Satış: 19.165,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.047,74

        Satış: 20.557,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.640,76

        Satış: 2.480,24

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.761,74

        Satış: 2.909,20

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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