Altında yükseliş devam ediyor! 26 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları her gün kendi rekorunu kırıyor. Fed'in 50 baz puan indiriminin ardından Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için para politikasını önemli ölçüde gevşetmesi altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, tüm bu gelişmelerden sonra bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 26 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Fed'in geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste rekorlar kıran altın yeni haftaya da yeni bir tarihi zirveyle başladı.
Fed'in geçen haftaki kararı öncesinde piyasalar ya 25 ya da 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Fed'in tercihini büyük indirimden yana kullanmasıyla altın fiyatlarındaki yükselişler hızlandı.
Fed bir sonraki faiz kararını 7 Kasım'da açıklayacak. Şu anda piyasalar bir indirim geleceğine kesin gözüyle bakıyor ancak beklentiler yine 25 ve 50 baz puanlık intirim ihtimalleri arasında bölünmüş durumda. CME FedWatch Tool'a göre bu sabah itibarıyla 50 baz puanlık indirim gelmesi yüzde 50.2, 25 baz puanlık bir indirime gidilmesi ise yüzde 49.8 oranla fiyatlanıyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 26 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN YÜKSELİŞİNİ KORUYOR!
25 Eylül Çarşamba günü 2 bin 916 lira olan gram altın, 26 Eylül Perşembe günü saat 2 bin 921 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 666 liradan, 4 bin 674 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.921,2280
Satış: 2.921,4910
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.657,7500
Satış: 2.658,1300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.674,7100
Satış: 4.777,7600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.698,5300
Satış: 19.051,6400
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.319,94
Satış: 9.555,07
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.698,32
Satış: 19.051,70
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.001,55
Satış: 20.510,04
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.632,93
Satış: 2.477,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.749,01
Satış: 2.905,57