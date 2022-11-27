ALTIN FİYATLARI 27 Kasım Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Gram altın bin 50 lira, çeyrek altın ise bin 700 lira seviyelerinde seyrediyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 27 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

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