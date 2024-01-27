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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI 27 Ocak 2024 | Yükseliş ivmesi sürüyor! Hafta sonu bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik: yükseliş ivmesi sürüyor! İşte 27 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. Merkez Bankasının 250 baz puan artışa gitmesinin ardından piyasalarda hareketlenmeler devam etti. Ons değerinden destek gören altın fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. İşte, 27 Ocak 2024 hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 21:32 Güncelleme: 27.01.2024 - 21:32
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        1

        Altın fiyatları Ocak ayının son hafta sonunda yükselişini sürdürdü. Güvenli limana olan talep artarken altın fiyatları da yükselişini sürdürdü. Beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışa giden Merkez Bankası faiz kararı altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. İşte, 27 Ocak 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        27 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 1.953,37 TL

        Satış: 1.953,68 TL

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.125,40 TL

        Satış: 3.194,27 TL

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 6.231,26 TL

        Satış: 6.388,54 TL

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 12.501,58 TL

        Satış: 12.738,00 TL

        CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.501,58 TL

        12.738,00 TL

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.084,04 TL

        1.467,34TL

        CANLI 14 AYAR BİLZEİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.857,06 TL

        1.969,48 TL

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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