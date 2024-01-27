Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik: yükseliş ivmesi sürüyor! İşte 27 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. Merkez Bankasının 250 baz puan artışa gitmesinin ardından piyasalarda hareketlenmeler devam etti. Ons değerinden destek gören altın fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. İşte, 27 Ocak 2024 hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
Altın fiyatları Ocak ayının son hafta sonunda yükselişini sürdürdü. Güvenli limana olan talep artarken altın fiyatları da yükselişini sürdürdü. Beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışa giden Merkez Bankası faiz kararı altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. İşte, 27 Ocak 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...
27 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.953,37 TL
Satış: 1.953,68 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.125,40 TL
Satış: 3.194,27 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.231,26 TL
Satış: 6.388,54 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 12.501,58 TL
Satış: 12.738,00 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.501,58 TL
12.738,00 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.084,04 TL
1.467,34TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.857,06 TL
1.969,48 TL